Martino sui Mondiali: "A Napoli un plebiscito per l'Argentina! Ma c'è anche chi tifa Scozia"

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Carmine Martino parla dei Mondiali e di come Napoli stia vivendo l'assenza dell'Italia.

Il giornalista e radiocronista Carmine Martino è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc per parlare di Napoli e Mondiali. Queste le sue dichiarazioni: "Giro le strade di Napoli e parlo con la gente. Questo mondiale è un plebiscito, la maggior parte dei tifosi del Napoli fanno il tifo per l’Argentina, anche se molti sono rimasti sorpresi dal Marocco. Un occhio particolare c’è per la Scozia che è diventata la nazionale più simpatica del Mondiale a Napoli. Chissà perché!



Questa mattina ho incontrato Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, poiché ha presentato a Napoli il suo grande spettacolo che terrà a settembre in Piazza Plebiscito per l'associazione che presiede lui per gli adolescenti che hanno problemi di natura sociale. Zanetti ha detto che non poteva farlo che qui, a Napoli, nella città più argentina d’Europa, nella casa di Diego Armando Maradona.



Ovviamente la leggenda dell’Inter ha glissato tutte le domande sul futuro campionato, sul duello tra Napoli e Inter e sulla favorita al prossimo campionato. Ovviamente per lui il Mondiale non può che vincerlo una sola nazionale: Argentina. Al suo spettacolo ci saranno tanti ospiti importanti come il Pocho Lavezzi e altri ex giocatori argentini.



Gli Stati Uniti sono la nazionale che mi hanno impressionato di più e quelli che mi sono piaciuti. A chi vuole vincere qualche puntata e vuole scommettere voglio dare un consiglio: giocare il contrario e fate l’opposto di quello che pensate!



Lo ammetto, la partita del Giappone non l’ho vista, ma ho visto gli highlight dopo.Ogni tanto bisogna dedicare le proprie giornate andando al mare e a meditare, ma voglio raccontare un episodio molto divertente. Stavo tornando da Maratea e ascoltavo la telecronaca della partita in auto. Ad un certo punto ho detto a mia moglie che, nel frattempo, mi guardava molto turbata: “Tra un po’ pareggia il Giappone!”. Dopo trenta secondi è arrivato il pareggio del Giappone.



Belgio-Egitto è da vedere, sono curioso di vedere De Bruyne all’opera. Tra Argentina e Algeria sono sicuro che vincerà la nazionale sudamericana, ma attenzione all’Algeria. La vera sorpresa di questo mondiale credo che sarà l’Inghilterra, stiamo attenti ad Harry Kane.



Il documentario su Dino Zoff mi è piaciuto molto. Soprattutto c’è un momento esilarante alla fine quando una persona dal calibro di Francesco De Gregori rivolge delle domande a Dino Zoff e gli chiede se si sia mai fatto una canna. Zoff è imperturbabile e lui ha risposto che al massimo si è fatto una bevuta di più quando ha vinto la Coppa del Mondo. Mi ha fatto morire dal ridere.



Nella salita che conduce al murales di Maradona ho incontrato un gruppo nutrito di colombiani che sono venuti a Napoli per vedere il murales di Maradona. Sono rimasti delusi poiché quel murales ora è chiuso per lavori in corso. Ovviamente quei colombiani fanno un tifo sfegatato per la Colombia".