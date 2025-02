Di Natale al Cds: "Malato del Napoli? Conte è un fenomeno, mi voleva alla Juve..."

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex attaccante napoletano dell'Udinese, Totò Di Natale, ha parlato dei tanti gol al suo Napoli e del campionato attuale: "Credo di averci giocato sette, otto volte. Sono tanto tifoso, e a Napoli c’erano i miei fratelli, mi dispiaceva... Ridendo e scherzando, gli ho segnato nove gol, sei in due partite. Perché non ho mai giocato nel Napoli? Perché non mi hanno voluto".



La Juventus? Quando c’era Delneri, a Udine era tornato Guidolin. Un anno prima avevo rinnovato per altre quattro stagioni. Non mi andava di partire. Dissi al presidente Pozzo, per me un papà, con lui ho ancora un rapporto bellissimo: «Io qui resto per sempre, se proprio volete che vada alla Juve mi dovete cacciare. Anche Conte mi voleva alla Juve.”Tu vai a mille, io vado piano, che ci vengo a fare?".





Malato del Napoli. "Certe cose non si perdono per strada. Quest’anno mi diverto di più, Conte è un fenomeno, sta facendo un capolavoro. Ha cambiato la testa alla squadra, le ha dato la mentalità vincente. Lo scudetto se lo gioca con l’Inter. Le ultime cinque partite saranno decisive, vince chi ne sbaglia di meno".