Di Natale: "Meret-Scuffet? Contento per il Napoli, che ricordi quando li bombardavo"

L'ex attaccante dell'Udinese Antonio Di Natale, al Messaggero Veneto, parla dell'ex bianconero Simone Scuffet e del suo fresco passaggio al Napoli, dove ritroverà Meret come ai tempi di Udine: "Sono contento per il Napoli ma anche per i due ragazzi che conosco bene. Io ero a fine carriera ma ci siamo allenati spesso insieme. E il mercoledì si aggiungeva anche Vicario, con io che li bombardavo. Si vedevano le loro qualità, sono stati bravi a continuare a crescere attraverso il lavoro quotidiano. Hanno mostrato solidità mentale, soprattutto quando hanno lasciato la comfort zone di Udine".

Quindi, su Scuffet, racconta un ulteriore aneddoto: "Eravamo in ascensore con Guidolin, stavamo scendendo per andare allo stadio. E dissi a lui che se Brkic non ce l'avesse fatta, era giusto mettere Scuffet. Essendo friulano, la gente sarebbe stata contenta".