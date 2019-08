Di Natale: "Napoli sfortunato, senza la Juve ADL avrebbe vinto 2-3 campionati"

Antonio Di Natale, ex attaccante napoletano dell'Udinese celebre per aver rifiutato il passaggio alla Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Sarà un torneo molto più equilibrato rispetto all’anno scorso. La Juve è favorita ma l’Inter ha fatto un grande mercato così come il Napoli, che avrà anche il vantaggio del secondo anno con Ancelotti. Il Napoli negli ultimi anni ha fatto sempre delle grandi stagioni ma è stato sfortunato a incrociare sul suo cammino una Juventus super, senza la quale De Laurentiis avrebbe vinto due o tre campionati. E poi mi incuriosisce molto la Roma: Fonseca è un allenatore molto bravo e la rosa è un giusto mix”.