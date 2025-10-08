Piccari su Lang: “Conte lo ha voluto fortemente. Gli do un consiglio”

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Piccari, giornalista direttore di TMW Radio. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Anche quest’anno il Napoli sta vivendo numerosi infortuni muscolari. Dobbiamo porci qualche domanda sul lavoro di Conte? “La domanda ce la possiamo e dobbiamo sempre fare, fa parte del nostro lavoro. Non è una critica, ma un’analisi. Conte è uno che spreme i giocatori fino all’ultimo, il suo lavoro è molto intenso. Ho letto un’intervista di recente in cui un calciatore parlava proprio di allenatori come Conte, che ti sfiniscono fisicamente in allenamento, e qualche infortunio può nascere da questo. Il Napoli oggi paga tante assenze, soprattutto in difesa, e ora anche Lobotka è fuori. Questo costringerà Conte a rivedere qualcosa. Non credo che potrà continuare con lo stesso assetto a centrocampo, dovrà forse variare modulo o interpreti. Ci sono giocatori come Lang che devono avere più spazio e dimostrare di avere continuità, e credo che vedremo un Napoli con un ‘vestito’ tattico diverso. Gli infortuni? Sì, possono derivare anche dai carichi di lavoro, ma a volte è pura casualità. Inoltre, c’è anche la Champions, che toglie molte energie fisiche e mentali. Il metodo di Conte è massacrante, lo sanno tutti, può portare grandi risultati ma anche qualche intoppo nel percorso”.

A proposito di Lang, il giocatore non ha nascosto il suo disappunto dopo il gol vittoria al Genoa, rifiutandosi inizialmente di esultare. Secondo lei, il suo carattere si sposa con le richieste e il rigore di Conte? “È una riflessione giusta, ma deve per forza adattarsi. Conte non perdona: se non ti vede pienamente dentro la sua idea, ti lascia fuori. Lang è un giocatore utile, può dare soluzioni diverse, ma deve mettersi a disposizione. Se fossi in lui, lavorerei in silenzio, senza creare attriti. Solo così può guadagnarsi spazio. Ha qualità e può diventare un’alternativa importante, ma deve dimostrarlo. Conte lo ha voluto fortemente, quindi tocca a lui farsi trovare pronto”.