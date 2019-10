Diletta Leotta sui cori dei tifosi del Napoli: "E' stato solo un malinteso"

Diletta Leotta, volto di DAZN è intervenuta sulle colonne del Sun in merito ai cori dei tifosi del Napoli nel match tra Napoli e Brescia nei suoi riguardi. Queste le sue parole: "E stato un malinteso. I tifosi del Napoli mi hanno supportato per tutta la partita, poi hanno provato ad andare oltre dopo la vittoria del Napoli, ma era solo uno scherzo. La mia reazione è stata parte dell'ironia del momento. Non mi aspettavo che questa storia attraversasse così tanti confini".