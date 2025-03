Dimarco a InterTv: "Peccato per il gol all'ultimo, ma ci teniamo stretto il punto"

Federico Dimarco, esterno dell'Inter è intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli: "Sapevamo di affrontare una squadra forte come il Napoli, c’è da fare i complimenti alla squadra che ha giocato con carattere, con voglia di portare a casa il risultato. Peccato per quel gol all’ultimo ma questo punto ce lo teniamo stretto. Alla squadra a livello di carattere e di carisma non si può rimproverare niente, abbiamo affrontato un avversario fore. Loro hanno creato tanto, noi un po’ meno, ma penso che sia un punto importante”.

Il gol?

“Era tanto che non lo facevo, mi sarebbe piaciuto festeggiarlo con una vittoria ma va bene lo stesso. Talento o allenamento? Ultimamente ci siamo allenati pochissimo sulle punizioni, diciamo che è stato un bel gol. I complimenti fanno enormemente piacere, ma a questo livello penso che non è mai facile giocare sempre a livelli alti. Era un periodo in cui sinceramente non stavo rendendo al massimo, possono capitare in stagione. Ho cercato di stare zitto e lavorare e oggi è arrivato il gol".