Disastro Giuntoli, Sabatini: "Partito con Alcaraz-Djalo, svenduti i giovani per strapagare Kelly!"

Sul suo canale youtube, il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha parlato dell'esonero di Thiago Motta: "Le ultime gare sono state quasi un accanimento terapeutico per il tecnico. E' l'allenatore a non seguire lo spogliatoio, non il contrario. Ha collezionato tanti errori strategici, provando a ripetere quanto fatto a Bologna, a partire dai fuori rosa, comprando a tanto e vendendo così a poco chi volevi mandare via. Poi c'è stato il racconto di squadra ringiovanita, ma l'età media non è diminuita di tanto, di 0,6 forse, irrisorio, così come di aver diminuito il monte ingaggi ma non si è considerato le buonuscite, comprese quelle dello staff precedente. Poi i risultati, il gioco che non è arrivato e ci siamo resi conto che non c'erano manco i giocatori. I giovani non c'erano più, venduti, nella formazione titolare sono stati inseriti diversi prestiti.

Giuntoli va inserito con Thiago Motta: si parte da gennaio scorso prendendo a centrocampo Alcaraz, con una spesa folle per il prestito, poi Djalo che tornerà con uno stipendio da 3mln. Questo è gennaio scorso. Senza che vi ricordo quelli estivi, tolto Thuram nessuno vale di più e tutti i giovani venduti valgono invece di più. E' clamorosi il caso Hujsen, nazionale spagnolo, prendendo Kalulu in prestito, Veiga prestito, Kelly strapagato, addirittura Costa lasciamo perdere. Liberando Danilo, il leader, che provava a fare da tramite sulle cose da risolvere. Poi via Fagioli tecnicamente perché? Quanti errori, non c'è da meravigliarsi che sia finita così. Negli ultimi 50 anni c'era stato un solo esonero a metà stagione, Ferrara, poi Lippi si era dimesso, Allegri era alle ultime due. Thiago Motta aveva il destino segnato, lo sapevo dal 9 marzo e l'avevo detto a Mediaset. Lo dissi (viene mostrato video precedente, ndr): "Giuntoli manda via Motta altrimenti mandano via pure lui. Per salvarsi, manda via lui. Chi prendono? Tudor. Poi se ricapitalizzano il bilancio non è così roseo come dicevano. Le responsabilità non sono solo di Motta, ma vanno ampliate e se i conti non tornano tecnicamente, sportivamente, mercato e bilancio e chiaro che Elkann dovrà chiedere conto a Scanavino e Giuntoli".