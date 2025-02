Disastro Juve, Chiariello: “Giuntoli? A Napoli c’è ancora chi lo rimpiange...”

Umberto Chiariello a Buongiorno Napoli su Radio Crc commenta la recente eliminazione della Juve dalla Coppa Italia e traccia un bilancio della stagione dei bianconeri con evidenti responsabilità per l'ex ds azzurro Cristiano Giuntoli: “La Juve ha speso 200 milioni e ne ha impegnati 60 di riscatti, ha fallito su tutti i fronti ed il massimo obiettivo ora è entrare in Champions. A Napoli c’è ancora chi rimpiange Giuntoli che è l’autore di questo disastro e tanti, come me, pensavano a Thiago Motta come il tecnico giusto l’anno scorso per il Napoli, beh oggi devono guardare con perplessità a quello che sta facendo dopo Bologna ed oggi è in discussione e per la Gazzetta a fine stagione può essere sostituto. Rischia persino l’esonero per Giulio Mola”.

