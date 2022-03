Donadoni esalta Lobotka: "Che sorpresa! Ha qualità, personalità ed anche interdizione"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero ed ex tecnico del Napoli Roberto Donadoni ha analizzato il confronto tra Lobotka e Kessie

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero ed ex tecnico del Napoli Roberto Donadoni ha analizzato il confronto tra Lobotka e Kessie: "Il mediano del Napoli è una bella sorpresa. Si vede che ha gusto di giocare la palla e sa farlo molto bene per le qualità che ha. A me onestamente non ha mai entusiasmato lo juventino Arthur perché i suoi passaggi sono sempre brevi e abbastanza scontati. Lobotka invece mostra personalità alternando lanci lunghi a palle filtranti e le sue giocate difficilmente sono prevedibili per gli avversari. Si vede comunque che ha anche tanto carattere e che la squadra si fida di lui in fase di impostazione. Non solo, è anche molto bravo nella lettura del gioco altrui e quindi saprà anche come frenare le entrate di Kessie e degli altri centrocampisti".

Su Kessie: "E' un ottimo centrocampista, ma da trequartista ancora dobbiamo scoprirlo in tutte le sue qualità. Nel senso che quando sei abituato ad agire 15-20 metri indietro ti devi abituare alla nuova posizione, che però potrà ricoprire benissimo. Ha mezzi tecnici e fisici per farlo. Deve solo migliorare la fase di conclusione dell’azione, capendo i tempi per il tiro o per buttarsi dentro, piuttosto che nella rifinitura per un compagno. Serve tempo ma sono sicuro che ci riuscirà. Mentre nella fase di non possesso le sue capacità di lettura del gioco, lo favoriranno nel pressing su Lobotka e gli altri portatori di palla".