Dotto: "Povero Garcia, non è adeguato alla situazione che c'è a Napoli"

"La bellezza e la nostalgia di quel Napoli sono ancora insite nel popolo napoletano".

TuttoNapoli.net

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Giancarlo Dotto, giornalista Gazzetta dello Sport: "Mi dispiace per Garcia. Quando parlo di ‘intruso’ parlo di come si è trovato improvvisamente privo di questo sogno che la piazza di Napoli ha vissuto con Spalletti. Chiunque, al suo posto, si sarebbe trovato in un’impresa impossibile ed avrebbe avuto difficoltà. La bellezza e la nostalgia di quel Napoli sono ancora insite nel popolo napoletano. In questo momento, anche i giocatori del Napoli la vivono così, ci vuole del tempo per rimarginare il ‘lutto’.

Poverino Garcia che arriva in questa situazione. De Laurentiis ha sottovalutato il rapporto tra questa città ed il suo allenatore, nonché la storia vissuta. Nella testa di Aurelio, probabilmente, c’è la convinzione che il Napoli continuerà a dominare perché c’è lui e forse anche un’idea molto semplificata, secondo cui, questa squadra avrebbe avuto altri 2-3 anni di successi a prescindere dall’allenatore, ma non è così perché anche i giocatori hanno un’anima, inconscio. Rudi è una persona lineare, solare, non ha un sottosuolo così denso e travagliato come quello di Spalletti. È così come si vede, molto intelligente. Non è presuntuoso, ha avuto qualche rigurgito di orgoglio quando si è sentito assediato dal mondo Spallettiano ed ha detto una frase infelice che gli ha condannato la vita.

Garcia può riprendere la baracca o è un finale già scritto? Il finale è già scritto, ma poi ci sono i colpi di genio e le invenzioni. Se Rudi avrà questo colpo di genio, di riscrivere i suoi rapporti coi giocatori, allora c’è ancora spazio perché qualcosa accada, ma i lacci sono sempre più stretti. Credo che il cuore della faccenda sia proprio questo, nel rapporto con i giocatori. In questo momento Garcia non è adeguato alla situazione che c'è a Napoli".