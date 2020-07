Dries da brividi su Callejon: "Sta giocando gratis per noi quando poteva stare a mare"

Bellissime le parole di Dries Mertens rivolte all'amico e compagno José Maria Callejon. L'esultanza del belga dopo il gol al Genoa è per lui: "Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male. Sapere che resta qui, giocando gratis, perché tiene molto alla maglia è un esempio straordinario. Poteva andarsene in vacanza, quindi dopo un gol merita la dedica" le sue parole a Sky. Non serve aggiungere altro...