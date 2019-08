Ds Empoli elogia Di Lorenzo: "Due anni fa era in Lega Pro, un orgoglio vederlo in una rosa da Champions!"

Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del mercato della società azzurra: "C’è stato tanto lavoro dopo la retrocessione, ci siamo messi subito all’opera per ottimizzare il nostro percorso. Credo che gli ultimi due mesi di campionato ci hanno dato maggiore visibilità".

Chi sarà la sorpresa? "Credo che tutti abbiano una particolare prospettiva, sarei contento di vedere Caputo riconfermarsi, ha la qualità per farlo. Bennacer e Krunic con Giampaolo possono crescere e migliorare. Di Lorenzo giocava due anni fa in Lega Pro, vederlo in una rosa da Champions è motivo di orgoglio da parte nostra".