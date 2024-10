Ds Empoli furioso in conferenza: "Voglio spiegazioni sul rigore! Non è neanche un rigorino!"

Dalla sala stampa dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, al termine della partita persa contro il Napoli, è intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo dell'Empoli Roberto Gemmi.

Partita copia incolla con quella contro la Lazio?

"Quello che si evidenzia è questo, facciamo ottime prestazioni, però poi esistono le tre caselle dei punti che sono troppo importanti. Dobbiamo portare qualcosina a casa"

Avete perso qualcosa dopo il gol?

"Siamo andati un po' scemando, ma sul rigore vorrei qualche spiegazione. Secondo me il rigore non c'è, non è nemmeno un rigorino. Il Napoli è nettamente più forte ma l'episodio ha inciso"

I complimenti vi fanno piacere?

"Ci fa piacere questa crescita ma i complimenti mi infastidiscono quando perdiamo. L'Empoli deve pensare ai punti"

Dove l'Empoli ha perso la partita?

"Loro sono stati cinici, il rigore ha comunque inciso, poi il Napoli poteva trovare lo stesso un episodio. Ma crediamo di averla persa lì"

Uno dei primi tempi migliori?

"Abbiamo fatto forse il miglior primo tempo in casa, ripartiamo da qui e dobbiamo cercare di allungare il più possibile lo stato di forma che abbiamo"

Mancata un po' di incisività?

"Sì, è vero, non siamo stati incisivi nell'ultima conclusione. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto"

L'Empoli gioca bene e ha giocatori giovani interessanti. Cosa manca?

"Probabilmente fare qualche gol. Poi io non credo che stiamo sorprendendo, stiamo giocando come dobbiamo, valorizzando i giovani. Col lavoro riusciamo ad abbassare il gap"