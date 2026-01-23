Ds Nottingham accoglie Lucca: "Mix di esperienza e gioventù, ecco cosa ci porterà"

Edu Gaspar, Global Head of Football del Nottingham Forest, ha accolto così Lorenzo Lucca dopo l'ufficialità dell'operazione col Napoli: "Lorenzo è un giocatore che aggiunge qualità specifiche alla nostra squadra e siamo davvero lieti che si sia unito a noi.

Avendo giocato ai massimi livelli in diversi paesi, arriva con un buon mix di esperienza e possibilità di continuare a crescere come giocatore. Tutti nel Club danno il benvenuto a Lorenzo e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che potrà avere per il resto della stagione."