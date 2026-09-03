Zaccone preoccupato: "Non solo il risultato, Napoli con palese mancanza di idee"

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Maurizio Zaccone analizza la sconfitta del Napoli contro il Como e si dice preoccupato per la mancanza di idee in vista di Inter e Arsenal.

Maurizio Zaccone, intervenuto a OttoChannel nel corso de Il Salotto Azzurro, ha commentato la battuta d’arresto del Napoli contro il Como. A preoccupare non è soltanto il risultato, ma soprattutto la mancanza di idee mostrata dagli azzurri alla vigilia dei difficili impegni contro Inter e Arsenal. Di seguito le sue parole:

"Mi è dispiaciuto vedere un Napoli non pronto e con una palese mancanza di idee. Considerando il calendario che abbiamo davanti, con l’Inter e poi l’Arsenal in Champions, devo dire che sono un po’ preoccupato. Al di là della prestazione complessiva e di quelle dei singoli, mi preoccupa il fatto che siano mancate le idee. Non avevamo il possesso del pallone e, quando abbiamo provato ad alzare il ritmo e a pressare un po’ di più, non siamo riusciti a ribaltare la partita".

Napoli-Como, il dubbio non nasce solo dal risultato

"Non è una questione legata soltanto al risultato o al fatto che il Napoli sia riuscito o meno a pareggiare. Il problema è la mancanza di idee emersa durante la prestazione. Il Como non è il Genoa, accettiamolo, ma questa prova ci preoccupa alla vigilia di un calendario molto ostico. Forse un rinnovamento un po’ più profondo non sarebbe stato sbagliato. Questo è il materiale che abbiamo a disposizione e non è affatto da buttare, ma servono idee e soprattutto giocatori importanti, perché sono loro a doverle creare in campo".