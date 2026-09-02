Neres preferito a Vergara, Martino: "Ho due ipotesi sulla scelta di Allegri"

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Carmine Martino analizza le scelte di Allegri contro il Como e avanza un’ipotesi sul mancato utilizzo di Vergara nel finale della partita.

Carmine Martino, intervenuto a OttoChannel nel corso de Il Salotto Azzurro, ha espresso perplessità per il mancato ingresso di Antonio Vergara nella sfida tra Napoli e Como. Secondo il giornalista, la scelta di Massimiliano Allegri di affidarsi nel finale a David Neres potrebbe suggerire un problema fisico accusato dal giovane centrocampista azzurro. Di seguito le sue parole:

"Sono rimasto molto meravigliato, perché Neres era convocato ed è stato utilizzato proprio negli ultimi minuti. Si è capito che Allegri abbia aspettato il 75’ o il 77’ per far entrare Neres e non Vergara. Quindi le possibilità sono due: o voleva provare a recuperare la partita concedendo qualche minuto a Neres, oppure Vergara ha accusato un problemino. Credo maggiormente alla seconda ipotesi perché, in una partita così delicata, nella quale stai rincorrendo e devi cercare di pareggiare, secondo me Vergara ti offre più garanzie rispetto a Neres, che non gioca da quasi un anno.

La scelta mi ha meravigliato anche perché Allegri ha cambiato la struttura della squadra, organizzandola con un 4-2-3-1 e schierando quasi Neres alle spalle di Lucca. Vergara avrebbe potuto svolgere quel compito nel migliore dei modi. Sappiamo, inoltre, che è un calciatore che mette in campo tanta grinta e temperamento: in un finale convulso come quello contro il Como avrebbe potuto rivelarsi più prezioso. Ovviamente parliamo con i se e con i ma, ma questa è stata la mia sensazione".

Napoli-Como, il giudizio di Martino

"Devo aggiungere che mi aspettavo una partita di questo tipo, con il Napoli affidato maggiormente alle individualità contro il bellissimo gioco del Como. Secondo me, nel primo tempo la squadra di Fabregas è stata persino troppo accademica, perché altrimenti avrebbe potuto creare qualche dolore in più alla retroguardia napoletana. Il Napoli, però, ci ha messo anche del suo, perché i due gol sono comunque frutto di errori. A proposito, sulla fascia sinistra bisogna stare attenti".