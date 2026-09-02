Totti fa la griglia di Serie A: "Roma può entrare in corsa con Inter, Napoli e Juve"

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Francesco Totti commenta l’avvio della Roma e sogna una corsa al vertice con Inter, Napoli e Juventus, ma invita alla prudenza

Francesco Totti, storico capitano della Roma, a margine della cena di gala al Viola Park ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole sui gialllorossi e sulla Serie A.

A Roma si può sognare dopo questo inizio?

"Diciamo che da tifoso non ti rispondo. Ma è partita col piede giusto. Siamo solo all'inizio e adesso che il mercato è finito comincerà il campionato vero e spero che la Roma possa fare una grande corsa con Inter, Napoli e Juve. Da come è partita c'è la possibilità, ma non diciamo niente".

Lo zoccolo duro della Roma è rimasto:

"È importantissimo, anche perché quando hai la fortuna di avere un allenatore che ti vuole in una squadra vuole dire che c'è fiducia, c'è voglia di dimostrare di fare bene con la Roma. Sia Gasperini che i giocatori che sono rimasti hanno voluto fare la stessa strada e quando percorri la stessa strada insieme è più semplice. Noi avevamo un gruppo straordinario, facevamo cene su cene. Eravamo un gruppo forte con un obiettivo unico, che abbiamo centrato".

Girano già meme con il fotomontaggio dei volti di Malen e Dybala applicati al posto di Batistuta e Totti:

"A Roma è facile portarti alle stelle, ma anche alle stalle. Perciò stiamo parlando di una coppia forte, che sta dimostrando il proprio valore. Se continua così penso che possano cambiare foto i tifosi...".

Sull'addio di Messi alla nazionale argentina:

"Diciamo che c'è un inizio e una fine. Parliamo del giocatore più forte al mondo e quando lasciano questi extraterrestri dispiace. Sta bene fisicamente, è agile e vispo. E ha un dono. Può giocare fino a quando vuole. È un piacere vederlo, è un'icona del calcio".