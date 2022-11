Durante: "Il Napoli ha un budget importante, ma investe davvero poco nel settore giovanile"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano:

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano: "Chiaro che il popolo argentino è simile a quello italiano. Qualcuno chiede un calciatore, qualcun'altro un altro giocatore. Ci sono pareri differenti, ma poi si tifa sempre la squadra di Scaloni. C'è sempre Maradona nei bar e nei luoghi in cui si vedono i Mondiali, la figura di Diego legata a quella di Messi. In Argentina ci sono le stesse dinamiche presenti in Italia. Per me, le due candidate principali alla vittoria finale del Mondiale, tuttavia, sono la nazionale di Scaloni e il Brasile".

Da gennaio giovani talenti dell'Ecuador potrebbero approdare in Europa? "Facundo Buonanotte, classe 2004, in Arentina, giovane del Rosario Central, è stato acquistato dal Brighton. Questo calciatore sarebbe dovuto sbarcare in Italia, per poi andare in prestito al Mantova. Tevez bloccò il trasferimento e poi è stato venduto recentemente in Premier. I club italiani sono ancorati a tante regole, scelte e limitazioni mentali, mentre gli altri procedono in avanti. Il nostro calcio è brutto da vedere, un calcio che non fa assolutamente vincere. Ho letto dichiarazioni del presidente federale, serve un nuovo programma, ma chi lo dovrebbe stilare? Sono necessari delle regole innovative. Si parla tanto degli stranieri presenti in Italia, noi abbiamo il tesseramento più rigido, ma in Inghilterra hanno allentato le regole. Ci sono tre ecuadoregni nel Brighton, lì hanno aperto le maglie alla qualità. Bisogna mettere a confronto italiani e stranieri, ma noi non piantiamo italiani. Vedi il Napoli, ad oggi la migliore squadra in Italia, ha un budget importante, ma viene investito davvero poco nel settore giovanile. All'estero esiste una somma delineata da investire necessariamente nel settore giovanile, in Germania si può ottenere un tesserino valido per allenare in tutte le categorie. Ci vogliono delle regole nuove, basta imitare gli altri paesi, ed invece ora siamo immibili. Mia nonna era bella da giovane, anche ora, ma attualmente ha 90 anni...".