Eder: "Con Conte vomitavi in allenamento, poi però volavamo"
Oggi alle 11:50Le Interviste
di Fabio Tarantino

"Con Antonio vomitai. Riscaldamento, tattica, palestra, test dello jo-jo, su e giù. Mi chiedevo: “Ma come si fa?”. Però poi volavamo…". Lo ha detto l'ex attaccante Eder a La Gazzetta dello Sport. 

Cosa la stregò di lui? “La coerenza. Tratta tutti allo stesso modo. L’ho visto incazzarsi persino con Pirlo”.

A livello tattico, invece? "Preparavamo gli schemi dozzine di volte, come il gol di Giaccherini al Belgio. Se l’esterno destro prendeva il pallone in un modo, io e Pellé dovevamo fare una cosa. Il gol alla Svezia fu magico. Se avessimo avuto fortuna ai rigori con la Germania, avremmo vinto l’Europeo".