Eintracht, Glasner ironico: “Speriamo facciano entrare allo stadio almeno noi"

"Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media tedeschi in merito al divieto di trasferta per i tifosi tedeschi".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media tedeschi in merito al divieto di trasferta per i tifosi tedeschi in vista della sfida degli ottavi di ritorno di Champions League contro il Napoli. Queste le parole ironiche del tecnico austriaco: "Il divieto? Forse ci sarà un altro ordine lunedì o martedì che riguarderà anche noi. Speriamo a questo punto che ci facciano entrare allo stadio almeno a noi".