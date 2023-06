Empoli, Baldanzi: "Mercato? Un giorno vorrei una big, ma non so se sia il momento"

"In questo momento penso solo all’Azzurro: dell’Italia, che mi ha regalato una finale Mondiale e dell’Empoli che mi ha permesso di giocare in Serie A".

© foto di Federico De Luca 2023

"Io non mi tiro indietro quando c’è da sacrificarsi per la squadra, l’obiettivo era troppo grande: siamo stati i primi a raggiungere la finale. Ora vorremmo portare la Coppa a casa". Nel Mondiale Under 20 brilla la stella di Tommaso Baldanzi. Una vetrina che, in attesa dell'ultimo atto di questa sera contro l'Uruguay, ha ulteriormente rilanciato la candidatura del talentino dell'Empoli a uomo mercato della prossima estate. Anche se lui, ai taccuini di Tuttosport, preferisce andare in dribbling sull'argomento: "In questo momento penso solo all’Azzurro: dell’Italia, che mi ha regalato una finale Mondiale e dell’Empoli che mi ha permesso di giocare in Serie A. Al resto non penso minimamente".

Ma si sente di poter approdare a una big del calcio?

"In un giorno futuro della mia carriera, forse sì. Non posso negarlo, ma non so nemmeno io se sia adesso il momento giusto. E in questo preciso momento sono concentrato su ben altro".