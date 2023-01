Empoli, il talento Baldanzi (che piace al Napoli): "Sogno di essere allenato da Klopp"

Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l'Inter ma ripartendo dalla sua crescita personale: "Non mi aspettavo di partire così forte al mio primo anno in A. Sono contento perché è stato davvero un bell'inizio. Ma ora c'è una seconda parte dove dobbiamo continuare a fare bene sia io che l'Empoli. Contro l'Inter sarà dura, penso che sia una grande squadra e che esprima un gran calcio. Dopo la Supercoppa è tornata a livelli altissimi".