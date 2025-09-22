Jeda sulla lotta Scudetto: "Napoli favorito, ha rinforzato la rosa. Poi ci metto 3 squadre..."

vedi letture

Jeda, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni de L'interista.it e tra i vari temi ha parlato anche della lotta al vertice in Serie A: "Il favorito per lo scudetto? In questo momento è difficile fare un pronostico, ma penso che il Napoli sia ancora favorito per la vittoria del Campionato. Ha mantenuto un organico che era forte e si è ulteriormente rinforzato acquistando giocatori altrettanto forti, per cui ritengo che rimanga un passettino più avanti rispetto alle altre. Ci sono, però, anche altre squadre che si stanno risollevando: la Juve, aspettiamo anche il rientro dell'Inter, poi c'è il Milan. Ma in questo momento vedo il Napoli favorito".

Poi, si è soffermato sulla situazione dell'Inter: "Sicuramente le difficoltà rimangono sempre. Credo che l'Inter sia una squadra forte, come si è visto contro l'Ajax, e non finita completamente. Penso che ritroverà la sua strada perché ha un organico e una società forti. Penso che le difficoltà ci saranno, anche perché le altre squadre si sono rinforzate, però ritengo che il cammino dell'Inter sarà un altro. Soprattutto dopo la vittoria conseguita contro l'Ajax. Credo che l'Inter abbia dimostrato una grande compattezza di squadra contro l'Ajax. Ha dimostrato quanto sia forte, ora ha solo bisogno di ritrovare i suoi campioni. Ritengo che in Campionato - anche se sarà difficile e complicato - l'Inter riprenderà il suo cammino".