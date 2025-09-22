Inter, Marotta mette le mani avanti: "Napoli il favorito assoluto per lo Scudetto, due i motivi..."

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A mettendo le mani avanti riguardo la posizione del proprio club: "Avversario più pericoloso in campionato? Il Napoli perché è campione uscente, ha fatto investimenti importanti. Il Napoli è il favorito assoluto", le parole del numero uno nerazzurro.

Il commento su Inter-Sassuolo 2-1:

"C'è grandissimo ottimismo, il cambio di allenatore comporta rischi nuovi, al di là della sconfitta con l'Udinese la squadra è migliorata e migliora di domenica in domenica, dimostrando di possedere qualità. Ci stiamo ricollocando dove meritavamo, portare a casa questa partita vuol dire avere una forte personalità".

Sulla questione San Siro per gli Europei 2032:

"Sono un po' preoccupato come presidente dell'Inter e come uomo di calcio, sta prendendo una china questa situazione dello stadio... La città di Milano rischia di avere un ruolo marginale a livello europeo e mondiale, sapete benissimo che San Siro non è più in grado di ospitare la finale di Champions, di partecipare ad Euro 2032. Inter e Milan sono due eccellenze, rappresentano Milano a tutto tondo e hanno l'esigenza di avere uno stadio funzionale e moderno, un punto di ritrovo per i tifosi, al di là di aspetti economici. Il dibattito si è aperto e tanti politici di 30 anni fa dimostrano di non capire la richiesta dei club, con investimenti privati. Tutto è nelle mani del Consiglio comunale, il lavoro del Sindaco è notevole, spero e auspico che la città di Milano sia sensibile a capire che c'è bisogno di una struttura moderna, nuova e al pari dei tempi".