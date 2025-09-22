Prima pagina

Il Mattino: "Prove di fuga"

Il Mattino: "Prove di fuga"
Oggi alle 00:30Notizie
di Davide Baratto

"Prove di fuga", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della possibilità per gli azzurri di salire da soli in vetta alla classifica. Il sommario: "Il Napoli ospita il Pisa ultimo in classifica, Conte vede il primo posto in solitario e punta sui titolarissimi: c'è Hojlund con De Bruyne". Di seguito la prima pagina integrale.