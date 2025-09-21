Sarri non dimentica: "Tifosi Lazio hanno un amore che ho visto solo a Napoli"

vedi letture

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in conferenza stampa ha risposto ad una domanda sui tifosi biancocelesti ricordando quanto vissuto durante la sua esperienza al Napoli: "Nella stragrande maggioranza, i tifosi della Lazio sono persone molto pazienti. Poi ci può essere una frangia più piccola, ma nella stragrande maggioranza è così. Li accomuna un amore smisurato per questa maglia, un amore che io, in tanti anni di carriera, ho visto solo qui e a Napoli. E questo è il motivo per cui ti dico che da fuori è difficile capire, ma quando ci sei dentro, lo impari. E questo è il vero motivo: vedi proprio un attaccamento, un amore viscerale verso questa maglia. E questo, secondo me, è importantissimo, sarebbe fondamentale riuscire a trasmettere ai giocatori questo senso di appartenenza. Nel calcio attuale non è qualcosa di estremamente semplice, però sarebbe molto importante e gradito".

Dopo il derby perso 1-0 quest'oggi contro la Roma, Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa: "Prima dell'errore di Tavares non avevamo concesso tiri in porta, abbiamo avuto tante occasioni. Poi dopo le occasioni abbiamo sbandato per dieci minuti. Nella ripresa abbiamo sprecato occasioni nitide: ci rimane il rammarico, abbiamo perso concedendo poco agli avversari. La superficialità è il nostro limite, oggi potevamo essere pericolosi ma perdiamo per questi episodi. Come a Sassuolo sull'angolo, oggi che non si è riusciti a uscire sulla sinistra.. pure due espulsioni. Questo è il limite, può essere un problema. Contraccolpo? Non lo so, domenica abbiamo un solo centrocampista a disposizione. Perdere un derby fa male, perché guardi gli altri esultare e tu pensi di aver deluso il tuo popolo. Spero faccia male anche ai calciatori".