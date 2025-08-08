Emre Can: "Scudetto, occhio ad Allegri. Adeyemi lo vedrei bene nella Juve"

L'ex centrocampista della Juventus Emre Can, che domenica affronterà i bianconeri con il suo Borussia Dortmund in amichevole, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ed ha parlato anche di alcuni obiettivi potenziali per la Signora, che lui conosce bene.

A partire da Adeyemi, suo compagno di squadra oggi in Germania: "Fortissimo. Karim possiede una buona tecnica, ha un bel tiro, segna e viaggia a una velocità pazzesca. Lo immaginerei bene in qualsiasi big, anche nella Juventus. Ma adesso lo vedo soprattutto nel Borussia Dortmund: è un top e ce lo teniamo stretto". Poi su Jadon Sancho: "Se lo consiglierei alla Juventus? Certo. E consiglierei anche Sancho alla Juventus. Jadon è un mix di tecnica e velocità, aiuterebbe i bianconeri a tornare vincenti".

Sulla lotta Scudetto, fa un nome a sorpresa: "Quest’anno farei attenzione al Milan di Allegri. Max è un vincente".