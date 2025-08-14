Errore Milinkovic-Savic, il racconto di Martino: "Che ingenuità, deve stare più calmo"

vedi letture

Fa discutere l'uscita avventata di Vanja Milinkovic-Savic che ha portato al gol del 2-1 dell'Olympiacos, firmato Chiquinho, proprio nel finale di partita. Così l'ha commentata in diretta il radiocronista Carmine Martino per Radio Crc: “Lungo lancio, Milinkovic-Savic esce, la porta è sguarnita, il pallonetto e c’è il gol.

Ingenuità di Milinkovic-Savic che ha regalato il gol, è uscito al limite dell’area quando c’era Rrahmani che stava intervenendo, l’ha toccata ma era lontano dalla porta e Chiquinho s’è ritrovato il pallone ed a porta vuota ha infilato il pallone alle spalle del portiere. Dovrebbe stare più calmo, è sicuramente un portiere che ha tante qualità, ma siamo in un’amichevole e ci può stare senza l’adeguata concentrazione”.

