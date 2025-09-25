Esilaranti Spinazzola e Politano, riprendono una vecchia esultanza di Conte: "Mazzate per tutti!"
È arrivato ieri nelle sale “AG4IN”, il film dedicato al quarto scudetto del Napoli. La pellicola ripercorre l’intera cavalcata azzurra con immagini inedite, molte delle quali girate all’interno dello spogliatoio. Sui social stanno emergendo diversi spezzoni del docufilm e uno, esilarante, riguarda Leonardo Spinazzola e Matteo Politano.
L'esterno umbro, nei festeggiamenti post-Scudetto in spogliatoio, riprende un vecchio video con protagonista Antonio Conte ai tempi in cui era calciatore della Juventus. "Quest'anno sono state mazzate per tutti, doppie mazzate e triple mazzate!", disse Conte. E Spinazzola lo ripete. Poi arriva Matteo Politano che aggiunge in napoletano: "Mazzate ciecate!"
In calce il video con la storica esultanza di Conte.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
28 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Milan
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
Davide BarattoNapoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi
Francesco CarboneMcTominay: “Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Man City..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i pagliacci a lezione da KDB, il pugno in faccia da ko, la clamorosa occasione per Conte e l'eroico Politano
Fabio TarantinoDi Lorenzo: "Mi assumo la responsabilità, dispiace aver complicato il ritorno in Champions"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com