Esilaranti Spinazzola e Politano, riprendono una vecchia esultanza di Conte: "Mazzate per tutti!"

È arrivato ieri nelle sale “AG4IN”, il film dedicato al quarto scudetto del Napoli. La pellicola ripercorre l’intera cavalcata azzurra con immagini inedite, molte delle quali girate all’interno dello spogliatoio. Sui social stanno emergendo diversi spezzoni del docufilm e uno, esilarante, riguarda Leonardo Spinazzola e Matteo Politano.

L'esterno umbro, nei festeggiamenti post-Scudetto in spogliatoio, riprende un vecchio video con protagonista Antonio Conte ai tempi in cui era calciatore della Juventus. "Quest'anno sono state mazzate per tutti, doppie mazzate e triple mazzate!", disse Conte. E Spinazzola lo ripete. Poi arriva Matteo Politano che aggiunge in napoletano: "Mazzate ciecate!"

In calce il video con la storica esultanza di Conte.