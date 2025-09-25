Fassone: "Milan-Napoli snodo importante tra le due squadre più competitive in Serie A"

L’ex dirigente del Napoli Marco Fassone è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Milan-Napoli per entrambi è uno snodo importante, sarà una bella partita perché sono le squadre che fino a questo momento mi sono sembrate le più competitive. Ma non andrò a San Siro questo weekend, andrò allo Stadium a vedere Juventus-Atalanta.

A Milano si è creata una corsia tra amministrazione e volontà dei club per confermare la candidatura ai prossimi Europei, forse vedo Napoli un po’ più lontana rispetto al capoluogo milanese che sembra essere già sulla buona strada per la costruzione di un nuovo impianto. Il Napoli di oggi non ne ha bisogno perché è già forte di suo, ma ovviamente avere un impianto di proprietà può sicuramente aiutare”.