Sky, Ugolini: "Conte non è preoccupato per la situazione Buongiorno"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato dell'infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ora purtroppo ci sarà la narrazione di Buongiorno ragazzo fragile, ragazzo che s'infortuna. Ma bisogna ricordare che fino a quando non ci fu quel contrasto sciagurato con Anguissa in allenamento Buongiorno era un titolare inamovibile e sano.

Poi ha avuto la pubalgia che è un discorso diverso rispetto a un infortunio muscolare. Anche le parole di Conte mi fanno capire che non è preoccupato per quest'infortunio, non si sarebbe espresso in quel modo altrimenti. Non dimentichiamo, tra l'altro, che Buongiorno ha saltato per intero la preparazione estiva".