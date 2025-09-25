Spalletti: "Conte e il Napoli hanno lavorato davvero bene, è una squadra tostissima!"

L'ex ct della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato da Arezzo a margine del festival "Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo". Di seguito le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Mi affascina un po' tutto quello che riguarda il calcio e la Serie A. Per quanto riguarda la partita di domenica, il Milan lo vedo in perfetta condizione, il Napoli è una squadra tostissima che viene dalle certezze dello scorso anno. Poi hanno lavorato veramente bene sia Conte che la società nella preparazione di questo campionato. Secondo me l'Inter è una squadra con grandissime qualità e Chivu, che ho allenato e conosco bene, diventerà un grande allenatore. Inter e Napoli hanno delle chance in più di Juventus e Milan, poi staremo a vedere se ho ragione oppure no".

Da fuori, c'è qualche talento che la stuzzica?

"Nico Paz oramai lo hanno visto tutti, Esposito come Leoni lo avevo convocato e purtroppo non riuscì a rispondere per infortunio. Possono dare tanto al nostro calcio, sono forti da un punto di vista fisico e tecnico, poi ci penserà Silvio Baldini a trovarne qualcun altro, tirerà fuori dal suo cilindro qualcosa da cui poi tutti potranno giovare per quella che è la sua esperienza nel calcio".

Per il futuro sta valutando anche un'esperienza all'estero?

"Non lo so, io sono uno che è sempre stato molto fortunato sia per il calcio che per le squadre che ho avuto la possibilità di allenare. Sono convinto che qualcosa potrà succedere ma non vado a scavare e a forzare niente, deve essere tutto in maniera naturale".