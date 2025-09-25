"Avete giocato senza dignità!", nel film spunta il discorso di Oriali dopo il ko di Como

È arrivato ieri nelle sale “AG4IN”, il film dedicato al quarto scudetto del Napoli. La pellicola ripercorre l’intera cavalcata azzurra con immagini inedite, molte delle quali girate all’interno dello spogliatoio, tra i discorsi motivazionali di Antonio Conte e quelli del capitano Giovanni Di Lorenzo. Non mancano però momenti di forte tensione.

Come sottolinea Il Mattino, in una delle scene più significative compare Lele Oriali, Head of First Team Management del Napoli, che dopo la sconfitta in trasferta contro il Como si lascia andare a parole durissime verso la squadra. “Avete giocato senza dignità! Siamo rimasti nello spogliatoio a guardare la partita e non è la prima volta che accade. In campo bisogna dare l’anima, e questo non lo abbiamo fatto”.