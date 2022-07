Esperto calcio nordico perplesso su Solbakken: "Ho molti dubbi, spero il Napoli non lo prenda"

Alessandro Musumeci, direttore de Il Calcio Nordico, ha parlato di Solbakken a Canale 21

Alessandro Musumeci, direttore de Il Calcio Nordico, ha parlato di Solbakken a Canale 21: "Gli infortuni non gli danno tregua, tra poco va in scadenza. Il Bodo è una squadra molto particolare, l'avete vista con Roma e Milan. Gioca un calcio offensivo e spettacolare ed è stata l'assoluta rivelazione del Nord Europa. Il problema dei giocatori che arrivano da quel club è che le statistiche sono influenzate da questo stile offensivo. Altri attaccanti non di altissimo livello segnavano 25-27 gol perché era il tutto il sistema che funzionava alla perfezione. Spero che Solbakken non vada al Napoli, ha bisogno di una tappa intermedia, Olanda o Belgio, per capire chi è questo calciatore. Altrimenti rischia di diventare la quinta scelta a Napoli".