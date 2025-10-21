Esperto calcio olandese: "Psv squadra duttile e con tante idee. Lang? E' un re a Eindhoven"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’esperto di calcio olandese Marco Palma: “Il Psv si è rinnovato molto e giocherà con questo 4-2-3-1 con due centrocampisti che spingono molto sulle fasce. Perisic ha trovato grande continuità, togliendo il posto a Van Bommel. È vero, il rapporto con Conte non è eccezionale e sicuramente l’esterno avrà qualche motivazione in più.

Conte ha detto che il Psv fa un calcio particolare? Forse si riferisce alla duttilità dei loro centrocampisti e difensori, che spesso si invertono nei ruoli. È una squadra che ha tante idee e che rappresenta una sorta di laboratorio. Lang? È un ragazzo umorale, che vive di entusiasmo. Lui è un re a Eindhoven e questa è la partita giusta per giocare titolare”.