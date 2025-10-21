Fontana: "Lang formidabile in dribbling, ma esiste anche la fase di non possesso"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Gaetano Fontana: “Solo undici gol nell’ultima giornata? Dipende anche dagli episodi. Sarebbe giusto guardare alle occasioni e ai tiri in porta. Può capitare di vedere qualche gol in meno, ma io mi preoccuperei di contare le occasioni create dalle squadre e di quanto hanno fatto per vincere. Lucca? Per lui è cambiato il mondo. Quando giochi nel Napoli devi offrire la prestazione, ma a lui manca anche continuità.

Penso che queste siano le attenuanti che si possono dare a questi ragazzi. Lucca deve fare un suo percorso, ma c’è bisogno che maturi in fretta. A Torino non ho visto quella ferocia e quella cattiveria nel voler andare a mordere l’avversario. Qualche volta il Napoli si è fatto sorprendere a campo aperto, ed è difficile che gli azzurri concedano questo. Se Olivera avesse segnato la partita sarebbe cambiata, perché difficilmente il Napoli va in vantaggio e si fa rimontare. Lang nell’uno contro uno è formidabile, ma esiste anche la fase di non possesso. E se Conte non ti vede centrato preferisce mettere qualcun altro”. Fabbroni: “De Bruyne può sostituire bene Lobotka. McTominay toglie il posto a Lang a Eindhoven”.