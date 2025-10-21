Hamsik su ADL e le maglie del Napoli: "Le ho sempre adorate, è un visionario!"

Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Nss Sports: "Quello che sarebbe stato negli anni il mio rapporto con la città di Napoli l’ho capito dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Undici anni non si cancellano facilmente, ma soprattutto non ho mai avuto l’idea di cancellarli, bensì di integrarli nel personaggio di Marek Hamsik, che è ancora molto vivo".

Maglie del passato? Su questo sono sempre andato controtendenza. Ho letteralmente adorato quelle maglie e, per me, Aurelio De Laurentiis è stato un vero visionario. Se fossero uscite oggi, sono anche sicuro che non avrebbero suscitato lo stesso clamore, chiamiamolo così. Quelle che hai menzionato, per me, sono tutte incredibili".