Esposito: "Il Napoli al completo può lottare fino alla fine per lo Scudetto"

vedi letture

Massimiliano Esposito, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il modulo lo fanno i calciatori. Un allenatore deve avere la preparazione e la capacità di lavorare su più moduli, di preparare più partite nella stessa partita e naturalmente deve essere bravo a sfruttare al meglio le caratteristiche dei calciatori a disposizione. Il Napoli sta lavorando a più soluzioni, come la Nazionale. Parti con un modulo, poi tra infortuni e assenze sei costretto a rivedere un po' il tutto. Si fa di necessità virtù.

Raspadori? Ha beneficiato della presenza di Lukaku vicino a lui. Scudetto? Il Napoli ha avuto un piccolo calo nelle ultime gare, almeno in uno dei due tempi. Avere più giocatori a disposizione sicuramente permetterà a Conte di far tirare il fiato agli altri. Se il Napoli riesce ad avere tutti gli effettivi a disposizione si può giocare lo Scudetto fino alla fine".