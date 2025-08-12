Tiribocchi: “Napoli favorito per lo Scudetto, se la giocherà col Milan! Più staccate le altre”

Ai microfoni di “Sportmediaset”, l’ex attaccante e attuale opinionista sportivo Simone Tiribocchi, ha detto la sua sulla lotta Scudetto: "Il Napoli è favorito per lo Scudetto perché sta facendo acquisti importanti e mirati per rinforzare la squadra. Il Napoli di Conte se la giocherà con il Milan di Allegri fino alla fine, un po' più staccata la Juventus di Tudor, la Roma di Gasperini e poi l'Inter di Chivu".