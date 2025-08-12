CorSera, Bocci vota Napoli: “Si è mossa meglio e prima delle altre: riparte da favorita”

"De Bruyne al Napoli è stato l'acquisto che mi ha colpito di più. Un giocatore di primo livello che sceglie l'Italia fa sempre una bella impressione. Il Napoli è la squadra che si è mossa meglio e prima delle altre. Ha vinto il campionato e ora riparte da favorita". E' il pensiero di Alessandro Bocci, grande firma del Corriere della Sera.

E l'Inter?

"Se prende Lookman - dice a Tuttomercatoweb.com - avrà l'attacco più forte del campionato ma i nerazzurri dovranno preoccuparsi della difesa perché né Bisseck né Pavard mi hanno convinto al cento per cento l'anno scorso e Acerbi e de Vrij sono di gran livello ma non più giovanissimi. L'Inter dovrebbe cercare di investire anche su un giovane. Chivu? Un po' di esperienza gli manca ma credo possa fare un buon lavoro. Conte invece è una certezza ma quest'anno dovrà misurarsi con tante competizioni e la Champions non potrà certo lasciarla andare come ha fatto con la Coppa Italia. Certo, ora il Napoli ha una squadra quasi doppia".

Che cosa pensi della rivoluzione del Milan?

"Il centrocampo mi piace molto, Modric è in là con gli anni ma è un professore, Ricci mi piace e Jashari è molto stimato da Allegri. Il centrocampo insomma mi pare una garanzia. In difesa sono corti, arriverà de Winter ma non so se potrà bastare. La vera forza del Milan comunque è Allegri”.

Saprà rilanciare Leao?

"Se non ci riesce Allegri, il Milan farà bene a venderlo... Allegri è l'unico che può riuscirci”.

Juric-Atalanta: che riflessioni fai?

"Viene da una stagione disgraziata ma continuo a pensare che sia un tecnico che nel solco dei gasperiniani sia il migliore,. Bisogna vedere poi che Atalanta gli sarà messa a disposizione”.