Ex ag. Cavani: "L'Inter sta sondando Kim, Hermoso pista aperta per il Napoli"

vedi letture

A '1 Football Club - speciale calciomercato' su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA. Di seguito.

A '1 Football Club - speciale calciomercato' su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA. Di seguito.

Il braccio di ferro per Hermoso, tra Napoli e Inter, come si concluderà? “L’Inter credo stia sondando anche altri profili, come Kim. Lo so per certo, ho una persona molto vicina. So che stanno aspettando di capire cosa vuol fare il Bayern. Se dovessero andare sul coreano, è chiaro che per il Napoli si aprirebbe la pista Hermoso”.

Cosa ci può dire sull’interesse per Chiesa? “Credo che Chiesa rimanga alla Juventus, in questo momento. È una scelta del giocatore, che vuole mettersi a disposizione dell’allenatore. Federico è un calciatore che va sempre valutato”.

Resterebbe a scadenza? “Andrebbero a ridiscutere tante altre cose, eventualmente. Anche un rinnovo”.

Chi sarebbe destinato a lasciare il Napoli in questa sessione di mercato? “Lo sanno gli agenti, se lo sono detti con i calciatori. Conte vorrà dei giocatori con la testa nel progetto, con la volontà di dimostrare di essere giocatori da Napoli. I mugugni, i calciatori del detto e non detto, sono la figura peggiore. L’abbiamo visto con Icardi. È un allenatore che non sopporta certe situazioni. A Napoli, bisogna capire che c’è un allenatore diverso, che vuole dinamiche chiare e calciatori pronti ad essere coinvolti nel progetto. Antonio mal digerisce anche procuratori che sfruttano strategie per ottenere cifre favorevoli o calciatori che mugugnano”.