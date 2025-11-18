Ex cons. Castel Volturno: "Campi sotto sequestro, ADL vuole restare. Succivo? Barzelletta!"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Antonio Luise, immobiliarista ed ex consigliere comunale di Castel Volturno: “Napoli a Castel Volturno fino al 2027? Lo dico da tempo, purtroppo chi non conosce la materia immobiliare non sa che per spostare un centro, per avere autorizzazioni la macchina comunale è molto complicata. Il Napoli non ha nessuna intenzione di andare via da Castel Volturno. Doveva andare via a dicembre 2026, il contratto pare sia stato fatto fino al 2027, ma vi posso garantire che ci sono dei problemi in merito alla questione centro sportivo attuale e De Laurentiis pare che ci stia mettendo gli occhi addosso, il suo intento è restare a Castel Volturno e non andare via.

Quando si parla di una opzione di acquisto a Succivo è una barzelletta perchè ci sono più proprietari, ci sono problemi per le autorizzazioni quindi non si è mai presa seriamente questa opzione. Il Napoli da Castel Volturno non si muove, resterà qui e l’intento di De Laurentiis è prendere il centro sportivo attuale o al massimo avere l’opzione de La Piana che non ha bisogno di determinate autorizzazioni. Quella pietra pubblicata dal presidente non è sicuramente del centro sportivo perchè di quella pietra non si vede nulla!

Sono più eredi sul terreno a Succivo, pare che il problema sia con 2 proprietari, sempre per aspetti economici. Quando ci sono più eredi ci sono più teste e non tutti ragionano allo stesso modo e pare quindi che ci siano dei problemi con 2 proprietari. Quindi non è semplice che De Laurentiis possa chiudere. Ha preso tempo, magari mostra a Conte l’interesse di fare un centro sportivo nuovo, Conte poi andrà via a fine anno e nel 2027 si farà un’altra proroga di altri 2 anni a Castel Volturno. Inoltre, pare che il centro sportivo sia sotto sequestro. Tutta l’area di Castel Volturno dove il Napoli si allena, i campi da golf, i campi, gli uffici del Napoli quindi il Napoli non sta pagando alla famiglia Coppola ma alla curatela. Quindi De Laurentiis come tempo fa ha messo gli occhi addosso alla ex Holiday Inn quando andò all’asta pare abbia interesse nella struttura dove si allena oggi".