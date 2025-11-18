Trombetti svela: “Ho chiesto di Conte ad ADL, era sereno e mi ha risposto in romanesco"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex Rettore delle Federico II Guido Trombetti: “Mandai un messaggino al presidente, forse il giorno dopo la sfuriata di Conte. Prima di tutto gli feci i complimenti per il suo tweet, poi gli dissi: ‘Ma che si dice su Conte? Va, non va? Resta, non resta?’. Allora lui non mi rispose, ma mi telefonò, e in romanesco, dandomi la sensazione che era un uomo sereno mi disse: ‘Ma non c’hai un c**zo a cui pensare, che a Conte?’.

Io ero preoccupato e lui mi ha risposto con questa serenità romanesca scherzosa, dalla quale ho ricavato che era sereno e non aveva nessun tipo di preoccupazione. Oggi chi critica il presidente è un pazzo, perché ha una gestione di tutta la situazione, finora, perfetta. Dico una cosa banale: il Napoli vince contro Atalanta e Qarabag e tutto si scioglie”.