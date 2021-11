Ex dir. Tuttosport: "Sempre grati a Mancini ma Italia senza personalità e leader"

Al Maracanà Show di TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua sullo 0-0 tra Nord Irlanda e Italia: "La delusione è troppo forte, viene quasi da buttare tutto all'aria. Nulla è piaciuto in questa partita. Riusciamo sempre a farcela addosso in queste circostanze. Era una squadra, quella avversaria, migliorata, ma il portiere era di Serie C, difensori erano sì rocciosi ma il valore non era come quello dell'Italia. Affrontiamo le partite decisive così. Andiamo i playoff dopo aver sciupato due occasioni con la Svizzera. A Mancini saremo sempre grati per l'Europeo vinto, perché ha riscoperto il calcio italiano, ha creato una formazione competitiva ma rimane l'amaro in bocca. Da questi giocatori ci si aspettava una personalità diversa. Italia sopravvalutata? Questa Italia non ha leader. Lo è Bonucci? No, Acerbi? Bonucci? No. Il leader è quello che nelle difficoltà ti trascina. E' stata una partita blanda giocata con giocatori con gli occhi impauriti. Non è ammissibile un comportamento del genere contro l'Irlanda del Nord. Non si può comunque accusare Mancini. Ho visto una squadra sulle gambe, sia con la Svizzera che stasera. La mancanza di riferimenti poi è fondamentale".