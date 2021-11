Ex ds Ascoli: "A Gennaio Napoli e Milan cercheranno di rafforzare la loro posizione"

“L’Italia e il Mondiale Siamo uno strano Paese, nel giro di pochi mesi passi da eroe allo scemo di turno. Forse c’è stata eccessiva esaltazione a luglio e c’è troppa negatività oggi”. Così a Tuttomercatoweb l’ex direttore sportivo dell’Ascoli, Fabio Lupo.

Fiducioso per i playoff?

“Questo clima disfattista non fa bene. Abbiamo vinto l’Europeo poco tempo fa. Questa squadra ha dei valori e può guardare con serenità ai playoff. La qualificazione è alla portata”.

Manca davvero un attaccante?

“Immobile ha ricevuto la scarpa d’oro poco tempo fa, è un attaccante di livello. Belotti viene da qualche stagione non esaltante ma se recuperato ci sta. Non c’è il fenomeno di turno ma abbiamo ottimi calciatori. E poi Chiesa, Insigne e Berardi danno grandi soluzioni. Sono gli stessi calciatori che hanno vinto l’Europeo”.

Ci avviciniamo al mercato. Cosa si aspetta?

“Tutte le squadre faranno qualcosa. Mi aspetto un mercato di qualità. Napoli e Milan cercheranno di rafforzare la loro posizione. La Juve è in ritardo e vorrà fare qualcosa di importante. Come la Roma. E quando le grandi muovono il mercato la sessione è vivace anche per le più piccole”.