Ex Figc Valentini a sorpresa: "Roma deludente, sembrava giocasse a pallamano"

Antonello Valentini è stato ospite di Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale.

"Non credo sia una partita decisiva, però i bianconeri ad oggi sono fuori dalla zone coppe, quindi dovranno cercare quantomeno di non prenderle. La Juventus deve ancora dimostrare di aver cambiato pelle, ma Spalletti ha tutti i numeri poer trovare delle soluzioni. Ne ha gia trovata una per Koopmeiners, che ora ha una nuova collocazione, lo stesso vale per Yildiz, che al centro può incidere molto di più rispetto a quando era troppo laterale".

Anche il Napoli oggi sarà impegnato in Coppa Italia. Come hai visto gli azzurri nelle ultime settimane?

"Ci ricordiamo tutte le polemiche che si sono susseguite dopo la pausa di riflessione di Conte successiva alla sconfitta di Bologna. In realtà l'allenatore si è ricaricato, così come la squadra. Ora l'allenatore sta facendo i conti con un organico privato di alcune pedine fondamentali, ma nonostante tutto a Roma ha strappato una vittoria, dimostrando un carattere incredibile. Si è visto un Napoli più compatto e grintoso. La Roma invece mi ha deluso molto, sembrava che giocasse a pallamano piuttosto che a calcio. L'assenza di Dovbyk pesa, ma anche lui ha segnato solo due gol, mentre Ferguson uno solo. I giallorossi devono fare i conti con loro stessi".