Caressa: "Ho fatto una battuta a Conte, sapete come mi ha risposto?"

vedi letture

Sul suo canale Youtube il volto Sky Fabio Caressa ha commentato il momento in stagione che sta vivendo il Napoli: "Ho fatto una battuta a Conte, gli ho detto che dopo la sua settimana a casa e i risultati successivi, tutti quanti metteranno nel contratto degli allenatori la settimana bianca. Lui ha sorriso e ha detto una cosa importante: nel campionato inglese le squadre impongono all'allenatore di fermarsi una settimana. Non sappiamo se l'abbia fatto davvero per quello, ma era convinto nel dirlo.

Sapete perché è importante quella settimana? A tutti voi sarà capitato di avere un periodo difficile e più pensi a quella cosa, più si ingigantisce dentro di te e non riesci più a vederla da un punto di vista esterno perché altrimenti continui a cercare delle soluzioni dentro di te e ti avviluppi. Allegri lo chiama cazzeggio creativo, è bello in questi casi andare al bar a parlare con gli amici mentre nel caso di Conte è stato importante stare in famiglia per distrarsi e per vedere le cose sotto una luce diversa e così magari ti si apre un mondo diverso. E così Conte ha cambiato".

