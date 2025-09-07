Ex moglie Maradona torna in Italia: "Ogni punto di Napoli mi parla di lui. Gol preferito? Alla Juve!"

Claudia Villafane, ex moglie di Diego Armando Maradona, torna in Italia. L'argentina ha annunciato un tour in Italia, guidando un gruppo di 19 persone che toccherà Roma, Milano e, ovviamente, Napoli, città a cui è indissolubilmente legata. "Sarà difficile trattenere l'emozione, per me è come tornare a casa", dichiara a La Gazzetta dello Sport, specificando che la loro avventura è iniziata a Villa Fiorito, il campo sterrato dove Diego ha tirato i primi calci.

A Napoli, la donna visiterà i luoghi simbolo, da Piazza del Plebiscito ai murales dedicati all'ex marito. "Ogni punto della città mi parla di Diego", ha raccontato, ricordando le cene a Marechiaro e la loro casa a Posillipo. La Villafañe tornerà anche ai Quartieri Spagnoli, dove si trova il famoso murale che, ha svelato, visitò di notte in moto. "È un piccolo angolo di Buenos Aires a Napoli", ha detto, descrivendo la città come un luogo dove l'amore dei tifosi era straordinario.

Ripercorrendo i ricordi, ha definito il 5 luglio 1984 come un giorno indelebile: "Non avevo mai visto uno stadio così pieno, tutti erano lì per salutare Maradona". L'ex moglie del Pibe de Oro ha poi raccontato la gioia del primo scudetto e la vicinanza costante dei napoletani, anche durante le uscite in barca. "Non eravamo mai soli, ma eravamo felici.

Gol più bello? Diego ha segnato tanti gol bellissimi, dalla Mano di Dio a quello del secolo contro l’Inghilterra al Mondiale in Messico. Però il mio preferito è un altro…La punizione in area con la Juventus al San Paolo, il primo successo del suo Napoli contro i bianconeri. Una rete che non si può spiegare, quel pallone si alzò e finì in porta contrastando ogni legge razionale. Maradona era così: unico. La domenica andavo con lui allo stadio. Se vincevamo, tutto bene. Quando si perdeva, non parlavamo fino al lunedì”.