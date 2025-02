Ex prep. atletico Napoli: "Infortunio Olivera delicato. Giocare alle 12:30? Come alle 15..."

Giuseppe Pondrelli, ex preparatore atletico del Napoli ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Giocare alle 12.30 con Mazzarri? Quelle gare venivano preparate come le gare delle 15, ma i giocatori si svegliavano un po’ prima e scivolava all’indietro l’orario di pranzo. Il recupero di Olivera? L’infortunio al polpaccio è delicato, il soleo è molto delicato e bisognerebbe prendere molte cautele per il ritorno all’allenamento e il successivo rientro in campo. A volte i ritmi di questo calcio richiedono rientri affrettati e se ti va bene non ti rifai male, altrimenti c’è il rischio ricaduta.

Cavani? Era un animale da lavoro, grande professionista, aveva dentro una gran voglia di arrivare e di emergere. Poi aveva un motore superiore di natura rispetto agli altri. Era un po’ più dotato dal punto di vista fisico rispetto agli altri. Non si tirava mai indietro negli allenamenti, aveva una cattiveria enorme dentro”.